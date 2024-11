Nissa Rugby, ostica trasferta a Siracusa contro l’imbattuta capolista. Lo Celso: “Faremo di tutto per onorare la maglia”

Quarta giornata del campionato di serie C. La Nissa Rugby alle prese con la proibitiva trasferta a Siracusa, domenica 10 novembre ore 14.30 stadio “P. Natale” contro l’imbattuta capolista XV Sud-Est.

I nisseni, che sono reduci dalla sconfitta per 34 a 25 patita nello scorso turno di campionato contro il San Gregorio Catania, sono immediatamente chiamati ad una prova ardua, davvero impegnativa.

Il direttore sportivo Andrea Lo Celso sottolinea: “Il San Gregorio è una squadra che si è rinforzata con molti giovani, è un’ottima squadra. L’abbiamo giocata alla pari. Le due squadre hanno giocato un rugby molto fisico, su spazi stretti e ripartenze da mischia. Siamo andati in vantaggio ma purtroppo siamo un po’ calati e ci manca quell’uomo in più sulla trequarti che riesce ad ottimizzare, concretizzare il lavoro di mischia. Eravamo senza il primo centro titolare e Giuseppe Ferrara da flanker è andato a giocare come primo centro: si è immolato ma non è il suo ruolo. Merito agli avversari che sono stati incisivi. Dobbiamo aggiungere qualche tassello e stiamo lavorando in tal senso”.

Analizziamo la trasferta a Siracusa: “Andiamo a giocare contro una squadra già pronta al salto di categoria. Questa compagine è l’unione delle formazioni di Siracusa e Ragusa che l’anno scorso giunsero tra le prime del campionato. Ad ora, ad ogni partita giocata, hanno fatto tra gli 80 ed i 90 punti; parliamo di una compagine di livello superiore. Noi andiamo a fare la nostra partita, non da sconfitti, ma giocandoci le nostre carte. Faremo di tutto per onorare la maglia”.

CLASSIFICA

Syrako 15

Rugby Palermo 15

I Briganti 10

Nissa Rugby 9

San Gregorio Catania 5

Melrose 1883 Milazzo 4

Gli Elimi 0

Reggio Calabria -4