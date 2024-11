Mussomeli, L’Associazione “L’isola che non c’era” prima classificata nel voto per la Democrazia Partecipata

MUSSOMELI – Straordinaria la partecipazione al voto dei mussomelesi per la Democrazia Partecipata. Sono stati circa 1.000 votanti. Questi i primi tre classificati: 1) Associazione L’Isola che non c’era; 2) ASD Don Bosco;3) Associazione Culturale ARNIA. Va detto che Il budget, che sarà destinato alla esecuzione dei progetti individuati attraverso il percorso partecipativo, per l’annualità in corso, ammonta ad € 7.721,49. Gli Ambiti Tematici sono erano i seguenti: Ambiente, ecologia e sanità; Lavori pubblici; Sviluppo economico e turismo; Spazi e aree verdi; Politiche giovanili; Attività sociali, culturali, ricreative e sportive; Pubblica istruzione. Intanto l’associazione vincitrice ha ringraziato quanti hanno scelto con il loro voto il progetto presentato “generAZIONE evergreen” che prevede una rivalutazione e riqualificazione di uno spazio verde in totale rispetto della natura, in grado di ristorare il corpo e la mente. “il progetto nasce – spiegano i dirigenti dell’associazione – anche grazie al sostegno dell’istituto G.B. HODIERNA sempre sostenitore del nostro impegno all’insegna dell’inclusione, ovviamente la collaborazione è estesa anche a tutti gli altri istituti che vorranno interagire e collaborare. La partecipazione prevede la messa in atto, da parte degli alunni, delle loro acquisite competenze professionali e da parte della nostra associazione la presenza degli utenti più grandi per lavorare in sinergia alla realizzazione della nostra idea progettuale. gli obiettivi quindi sono molteplici e diversificati: 1. rivalutazione di un’area ormai completamente degradata e inutilizzabile; 2. valorizzazione di un’area verde e incontaminata; 3. realizzazione di un’area fitness e ricreativa”