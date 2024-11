Musica. Online “Mamma”, il nuovo brano di One, artista emergente del Rap

CALTANISSETTA. Da ieri è disponibile online il nuovo brano di Luigi Lovalente, in arte One, artista emergente del rap proveniente da Serradifalco. La sua canzone, dal titolo “Mamma” in poche ore diventa virale sui vari social network “MAMMA” è un brano speciale, nato dal cuore di One rapper Serradifalchese racconta il proprio affetto verso sua madre, una donna straordinaria che rappresenta per lui forza e amore incondizionato. Ogni verso è un ringraziamento per i sacrifici, i sorrisi e il sostegno che lei gli ha dato nel corso della vita.

Questo pezzo è una dedica a tutte le madri che, come la sua, rendono il mondo un posto migliore. Con questa canzone, l’artista spera di arrivare al cuore di chiunque ascolti, trasmettendo l’amore profondo che ha ispirato ogni parola. Il brano è stato prodotto da Blendaar, produttore di Gela, che ha curato anche il mix e il master delle voci, mentre il video, girato a San Leone (AG) é stato montato ed ideato da Infedeforesta di Caltanissetta.

Le riprese aeree sono opera di Angelo Giugno, dronista di Canicattì, invece tutti i video backstage girati da Fabrizio Filloramo proveniente da (Canicattì). Se desiderate ascoltare il brano e supportare One potete trovarlo su YouTube e Spotify. YouTube: https://youtu.be/GOwaIWS1rL0?si=0iRc_NeLYJ3aZS6- Spotify: https://open.spotify.com/track/2RFUxbDMh9jpDD0UQmOF3R?si=8b-UpUwNTRma30fHWdb1LQ&utm_source=copy-link