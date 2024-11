Mario Germano, centrocampista della Sancataldese, convocato nella Rappresentativa di Serie D Under 19

Il centrocampista Mario Germano è stato convocato nella Rappresentativa Serie D Under 19, agli ordini di mister Giuliano Giannichedda. Una gran bella soddisfazione non solo per il ragazzo ma per la stessa società verdeamaranto che ha sempre puntato sui giovani come valore aggiunto.

Un traguardo importante che premia l’impegno e la progettualità della società verso i giovani ed in particolare il talento e la determinazione del giovane Mario Germano sempre più protagonista del centrocampo verdeamaranto che, domenica scorsa contro il Ragusa, ha segnato il suo secondo gol in campionato. Ad accompagnarlo in questa esperienza è stato il direttore generale della Sancataldese Adamo Ferrara. (Foto Sancataldese Calcio Official)