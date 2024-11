I complimenti del deputato regionale Salvatore Scuvera al carabiniere gelese Kiria Morello per aver salvato la vita di una giovane

Il deputato regionale all’Ars di Fratelli d’Italia, l’on. Salvatore Scuvera ha inteso complimentarsi con il carabiniere gelese Kiria Morello per il gesto di grande coraggio che ha posto in essere riuscendo a salvare la vita di una giovane che aveva deciso di suicidarsi. In una nota il deputato ha sottolineato: “Non posso che esprimere un sincero e profondo ringraziamento a Kiria Morello, nostra concittadina e carabiniere di cuore e coraggio, che a Bardonecchia, in provincia di Torino, ha compiuto un gesto di straordinaria umanità.

Di fronte a una situazione drammatica, con prontezza e senza esitare, è riuscita a salvare una giovane vita, dimostrando che chi indossa una divisa rappresenta non solo l’autorità, ma anche la vicinanza, la protezione e il senso di comunità che ci unisce. Grazie, Kiria, per il tuo gesto che va oltre il dovere, e grazie a tutta l’Arma dei Carabinieri che, giorno dopo giorno, è al nostro fianco, ovunque sia necessario, pronta a difenderci e sostenerci”.