Germania, crisi di governo: Scholz licenzia ministro Finanze Lindner

(Adnkronos) – E' sempre più crisi di governo in Germania. Il portavoce del cancelliere tedesco, Steffen Hebestreit, ha detto all'Afp che Olaf Scholz ha licenziato il ministro delle Finanze Christian Lindner, esponente dei liberali. L'annuncio è arrivato mentre sono in corso tese trattative tra i partner della coalizione semaforo – Spd, liberali e Verdi – sul bilancio. "Ho appena chiesto al presidente di sollevare il ministro delle Finanze dalle sue funzioni. Sono obbligato a fare questo passo per evitare danni al nostro Paese", ha annunciato quindi Scholz in un discorso alla nazione, motivando la decisione di licenziare Lindner, liberale, nei confronti del quale ha "perso la fiducia". Lindner, secondo quanto riferito dalla Bild, aveva chiesto a Scholz di convocare elezioni anticipate all'inizio del 2025. La fine naturale della legislatura è prevista per settembre del prossimo anno.