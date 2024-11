Gangi. Riattivato lo sportello “Diana” contro le violenze

Ieri, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il comune di Gangi ha presentato agli alunni delle quinte classi dell’ISIS Giuseppe Salerno la riattivazione dello sportello “Diana” al servizio del territorio madonita contro tutte le violenze. Iniziativa avviata in collaborazione con la Fidapa sezione di Gangi. Lo sportello oltre a prevenire ogni forma di violenza offre servizio di consulenza psicologica e legale gratuita, rivolto a chiunque sia vittima diretta o indiretta di violenze, soprusi, abusi fisici e psicologici. Lo sportello avvierà anche iniziative per la promozione dei diritti umani ed il rispetto delle diversità e la prevenzione di ogni forma di violenza. La sede sarà in via Madrice 64, avrà un numero di telefono dedicato il 3336512754 e si avvarrà di avvocati e psicologi. Alla presentazione dello sportello erano presenti il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi e la presidente della Fidapa sezione di Gangi Alda Rita Bevacqua.

“Il servizio vuole dare voce chi è vittima di violenze di ogni genere – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – ringrazio la Fidapa di Gangi e le professioniste che si sono messe a disposizione per la riapertura dello sportello Co.Tu.Le.Vi”.