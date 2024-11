Caltanissetta. Padre e figlio uniti anche dall’amore per lo sport, il piccolo Giuseppe Palmeri conquista l’Oro alla sua prima competizione: papà Calogero a fargli da guida

Giorno importante e ricco di emozioni per la Dragon Academy Group dove il maestro Calogero Palmeri ha accompagnato suo figlio Giuseppe, alla sua prima competizione,. Calogero Palmeri non è stato solo la guida di suo figlio sul tatami, ma anche primo sostenitore e padre pregno d’amore e di orgoglio. E con soddisfazione e tanta voglia di fare Giuseppe ha conquistato la sua prima vittoria con l’Oro, e il trionfo più grande è stato il coraggio con cui ha affrontato la sfida.

Quello tra Calogero e Giuseppe è un legame che va oltre, non solo tra padre e figlio, ma anche dello sport, è una storia che inizia insieme, mano nella mano e che continuerà per tutta la vita. In dicembre un nuovo appuntamento che coinvolgerà piccoli e grandi atleti della Dragon Academy Group.