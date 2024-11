Caltanissetta. Nozze di platino per Angelo Lopiano e Carmelina Amico: un amore oltre le sfide del tempo

Grandi emozioni vissute oggi, tra sorrisi e commozione, dove Angelo Lopiano e Carmelina Amico hanno celebrato il loro sessantacinquesimo anniversario di matrimonio.

Insieme, mano nella mano, lungo il percorso della vita, tra ostacoli e progetti, hanno incarnato i valori della semplicità e del rispetto reciproco. E oggi, nella suggestiva cornice della chiesa di San Luca, amici e familiari si sono uniti per rendere omaggio al loro importante traguardo: le nozze di platino.



Michele e Maurizio, i figli della coppia, hanno organizzato una cerimonia intima e calorosa, circondati dall’affetto delle nuore Angela e Maria Concetta, i nipoti Elisa, Clarissa, Silvia ed Angelo; i pronipoti Sara, Allegra, Salvatore, Giorgio e due in arrivo. L’atmosfera era carica di gioia e affetto, mentre gli invitati hanno condiviso aneddoti e ricordi di una vita insieme che ha attraversato le sfide del tempo, sempre sostenuta da un amore profondo e autentico. La cerimonia si è conclusa con un dolce augurio: che l’amore dei festeggiati continui a brillare come un faro per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerli.