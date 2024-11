Caltanissetta. La V Commissione Consiliare “Cultura, Attività Sociali” incontra l’associazione Rosario Assunto

Questa mattina la V Commissione Consiliare “Cultura, Attività Sociali”, presieduta da Alessandra Longo, ha incontrato i referenti dell’associazione Rosario Assunto di Caltanissetta. Il presidente Salvatore Farina e le socie fondatrici e rappresentanti della componente giovanile dell’associazione Daria Lachina, Laura Lachina e Benedetta Saetta hanno illustrato le iniziative avviate e quelle già in programma per valorizzare al meglio la figura del filosofo nisseno. Tra le proposte culturali per dare lustro alla città di Caltanissetta l’associazione ha anticipato che ad aprile si svolgerà la II eduzione del festival video di filosofia che, anche quest’anno, sarà esteso a tutto il territorio nazionale e avrà come protagonista il pensiero di Baruch Spinoza.