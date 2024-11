Arresti a Gela. La soddisfazione del Sindaco Terenziano Di Stefano: “Lo Stato c’è e risponde”

Il Sindaco Terenziano Di Stefano ha espresso il proprio apprezzamento per la brillante operazione di Polizia coordinata dalla Procura di Gela che ha portato ieri all’arresto di cinque persone. “Da un lato c’è la forte preoccupazione – dice il Sindaco – perché conferma la presenza di un sottobosco criminale che gestisce lo spaccio di droga e l’uso di armi, dall’altro la soddisfazione di sapere che lo Stato c’è e risponde.

Un plauso va alla Procura della Repubblica ed agli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza ed per il lavoro svolto. Come amministrazione, di concerto con la Prefettura, stiamo lavorando per potenziare il sistema di videosorveglianza cittadina con l’obiettivo di fungere da deterrente ed allo stesso tempo di supporto al lavoro investigativo delle forze dell’ordine”.