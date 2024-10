Vallelunga. Riqualificata l’area giochi di via Luigi Capuana

VALLELUNGA. E’ stata riqualificata l’area giochi di via Luigi Capuana con un totale intervento di rinnovamento. Per i più piccoli sono stati installati nuovi giochi e attrezzature all’avanguardia.

Il sindaco Montesano ha sottolineato: “Stiamo lavorando per riqualificare anche gli spazi delle zone periferiche; il nostro obiettivo – ha aggiunto – è offrire a tutti i cittadini, a prescindere da dove abitano, di godere di spazi verdi di qualità, un esempio concreto dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità della vita dei cittadini investendo in spazi verdi e attrezzature per il tempo libero”.