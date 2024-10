Successo preannunciato per l’inaugurazione del Kalat Country Club: centro sportivo d’eccellenza a Caltanissetta

In tanti hanno partecipato alla cerimonia del taglio del nastro, visitato la struttura e giocato sui campi per tutto il giorno fino a tarda sera, una gran bella atmosfera ha caratterizzato le prime ore di apertura dello splendido centro sportivo di Pian del Lago a Caltanissetta.



“Abbiamo fortemente creduto in questo progetto che oggi prende forma e avvio, ringrazio tutti per il lavoro e l’impegno che è stato profuso per realizzare il Kalat Country Club. In primis i miei figli Paola e Giuseppe che hanno lavorato tanto e senza risparmiarsi per arrivare a questo giorno, circondati dalla numerosa presenza e dall’affetto di tante persone – ha affermato Salvatore Leto durante la cerimonia di inaugurazione del Kalat. Per me questa struttura rappresenta un regalo alla nostra città, uno spazio pensato per lo sport, per l’aggregazione sociale che è a disposizione di tutti i nisseni ma anche dell’intera Regione Sicilia”.



“Il Kalat Country Club è una meravigliosa opportunità di crescita per lo sport, l’economia ed anche per la cultura della nostra città e della nostra Regione – queste le parole di Paola Leto nel suo discorso di apertura. Abbiamo voluto realizzare una struttura che ha delle caratteristiche uniche come la centralità, la multifunzionalità degli spazi e dell’offerta sportiva, le opportunità di divertimento e relax per tutta la famiglia, ma possiede anche le potenzialità per la promozione e lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Siamo molto emozionati ma anche determinati a fare bene e sempre meglio, oggi è il punto di inizio di un lungo e bellissimo percorso da vivere insieme”.



Giuseppe Leto ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Kalat Country Club:“Il ringraziamento più grande va ad uomo che con il suo coraggio imprenditoriale, la sua lungimiranza, l’immensa passione per il proprio lavoro e l’amore per il nostro territorio ha deciso di investire e credere ed investire nel Kalat Country Club: mio papà. La tua presenza, papà, rappresenta per tutti noi un esempio di vita, non soltanto imprenditoriale ma anche e soprattutto per i valori che hai saputo trasmetterci. Siamo fieri di te e orgogliosi di averti ogni giorno al nostro fianco. Per tutti noi è d’obbligo ringraziare ogni singola maestranza, tutte le persone che hanno lavorato in modo eccezionale per consentire di realizzare questa struttura che tra poco sarà accessibile ad ognuno di noi. Tutte le maestranze sono state dirette e coordinate dai fratelli Tonino e Andrea Lunetta che hanno fatto un lavoro eccezionale, con grandissimo impegno ed una passione smisurata. Se oggi siamo qui è merito vostro”.

“Oggi essere qui ci regala davvero una grande soddisfazione, perché questa struttura è unica nel panorama regionale ma anche nazionale. È il frutto di tanto lavoro svolto da numerose aziende e centinaia di persone che ogni giorno, e senza risparmiarsi, hanno lavorato duro e senza sosta, ha dichiarato Tonino Lunetta. Con mio fratello Andrea abbiamo messo in campo tutto le nostre forze per arrivare a questo fantastico giorno che è, e rimarrà, un ricordo indelebile della nostra vita. Grazie a tutti”.



Alla cerimonia di taglio del nastro hanno preso parte le Istituzioni rappresentate dal Sindaco del Comune di Caltanissetta Walter Tesauro, dall’Assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Toti Petrantoni e dal Sindaco del Comune di Pietraperzia Salvatore Messina:“Salvatore Leto e la sua famiglia sono un esempio da seguire, non soltanto per le grandi capacità imprenditoriali ma anche per la vicinanza ed il sostegno per la nostra comunità. Per noi cittadini di Pietraperzia è un onore potere contare ogni giorno sulla presenza attiva e fattiva della famiglia Leto”, ha affermato il Sindaco di Pietraperzia Salvatore Messina.“Per Caltanissetta il Kalat Country Club è un’opportunità enorme di crescita, non soltanto in termini sportivi ma anche sociali ed economici, ha affermato il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro.

La nostra Amministrazione sarà sempre vicina e sosterrà ogni attività che verrà promossa, siamo davvero onorati che imprenditori come Salvatore Leto e la sua famiglia hanno scelto di investire e credere nel nostro territorio. Sono un esempio virtuoso di come l’imprenditoria possa contribuire allo sviluppo ed alla promozione di Caltanissetta e dell’intera Sicilia”.

La benedizione di Padre Alfonso rivolta ai numerosi presenti ha preceduto il taglio del nastro che ha ufficialmente aperto le porte del Kalat Country Club.