Sommatino. Al via i lavori per la realizzazione di una Casa di Comunità

SOMMATINO. L’amministrazione comunale, insieme a rappresentanti dell’Asp di Caltanissetta, ha consegnato le chiavi dell’ex Asilo, sito in via Carlo Alberto, alla ditta aggiudicataria per iniziare i lavori di una Casa di Comunità a Sommatino.

“Ci auguriamo – ha dichiarato l’amministrazione comunale – che i lavori finiscano nei tempi dovuti per dare, al più presto, alla cittadinanza di Sommatino ed a quelle limitrofe la possibilità di godere di una migliore assistenza sanitaria tutto ciò grazie alla collaborazione tra Asp e Comune. Per il nostro Paese è una grande opportunità”.