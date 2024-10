Siccità, Schifani: “Sicilia guardi al riutilizzo delle acque marine”

“Con la desertificazione del clima dobbiamo cominciare a guardare al tema del riutilizzo delle acque marine: ci sono paesi ricchissimi che vivono di questo, favoriti dal fatto che non piove mai, e ritengo che la Sicilia debba iniziare a guardare con coraggio e convinzione a questa soluzione, attraverso la desalinizzazione delle acque marine e il ricorso a grossi impianti di potabilizzazione”. Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani, nel suo intervento al Recruiting Day di WeBuild, tenutosi all’assessorato regionale al Territorio, a Palermo. “Vogliamo fare in modo che ogni intervento contro la siccità faccia parte di un piano strutturale, che porti alla ristrutturazione delle reti idriche di Agrigento e Caltanissetta e di altre realtà da inserire in un progetto più ampio”, aggiunge Schifani