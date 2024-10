Ragusa. Oratorio Salesiano, il 9 novembre Festa di San Martino: sport e intrattenimento per celebrare la tradizione

L’Oratorio Salesiano di Ragusa torna a celebrare San Martino con un evento imperdibile, all’insegna dello sport, della musica e della convivialità. L’appuntamento è per sabato 9 novembre, a partire dalle ore 18:00, presso la Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, all’interno del cortile dell’Oratorio.

San Martino di Tours è noto come il santo della carità, famoso per aver diviso il proprio mantello con un povero infreddolito, diventando simbolo di generosità e compassione cristiana. La tradizione di celebrare San Martino, che ricorre l’11 novembre, è associata in molte regioni italiane ed europee a festeggiamenti autunnali, con vino novello, castagne e prodotti tipici stagionali, simboli di abbondanza e gratitudine per i frutti della terra.

La serata inizierà con un torneo di pallavolo 6 vs 6, aperto a squadre di massimo 8 giocatori, con l’obbligo di avere almeno una ragazza in campo. L’evento sportivo è rivolto a partecipanti dai 16 anni in su, con un contributo di 5 euro a giocatore.

A seguire, il gruppo folk I Tavernieri animerà la serata con la loro musica tradizionale siciliana, creando un’atmosfera di festa. Durante l’intrattenimento, gli ospiti potranno gustare una grigliata conviviale in puro stile oratoriano: panino con salsiccia, frittelle, vino e bibite, con l’opzione di aggiungere una ricotta calda.

“Queste serate – sottolinea don Enrico Frusteri – ci permettono di tessere relazioni, ritrovando persone che hanno vissuto momenti importanti in questo cortile. La festa di San Martino è un’occasione per far conoscere le nostre attività e la nostra passione educativa, che nei momenti conviviali trova il suo cuore pulsante.”

La Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice e i Salesiani di Ragusa invitano tutti a partecipare a questa serata di sport, festa e tradizione per vivere insieme lo spirito di San Martino.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Stefano al numero 339 312 3024.