Prima categoria. Negli anticipi preziosi pareggi esterni per Campofranco e Accademia Mazzarinese

Nel campionato di Prima categoria si chiudono con due pareggi esterni entrambi 1-1 gli anticipi delle due nissene. In particolare, nel girone B il Calcio Campofranco ha pareggiato 1-1 sul campo dello Sporting Termini. Vantaggio campofranchese con Nave e pari di Comella in un match parecchio intenso e combattuto tra le due squadre. Il Calcio Campofranco ha conquistato il suo primo punto in classifica nel girone B.

Nel girone F, invece, pari per l’Accademia Mazzarinese sul campo del Motta Calcio. A Belpasso la squadra di Liborio Bongiovanni ha giocato una prestazione gagliarda. Mazzarinesi in vantaggio e rimontati da una doppietta di Principato. Padroni di casa in dieci e ospiti che, con un autogol, sono riusciti a raggiungere il definitivo pari 2-2. Con il pari nell’anticipo del sabato l’Accademia sale a quota 2 in classifica, con due pari e una sconfitta nelle tre gare fin qui disputate.