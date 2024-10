Pallavolo femminile B1. Esordio casalingo per la Traina Albaverde contro il Volley Pomezia

Fischio di inizio in un orario insolito (ore 16:00) per la TRAINA SRL che si presenta davanti al proprio pubblico per l’esordio casalingo nella serie B1 femminile. La formazione cara alla presidente Oriana Mannella si troverà di fronte una formazione di alta caratura (United Volley Pomezia) che si è ben comportata al suo esordio casalingo contro la corazzata Fasano costretta a sudare le proverbiali sette camicie per aggiudicarsi la gara al tie-break.

Con queste credenziali e con il bagaglio di esperienza derivato da tanti anni di serie B1 le laziali sono un banco di prova importante per Serena Moneta e compagne. La TRAINA è reduce dalla buona prestazione di Crotone dove avrebbe meritato un punto, non concretizzatosi soprattutto nelle fasi decisive del terzo set, ma cerca soprattutto tra le mura amiche quella spinta che l’aiuti a superare il gap della mancanza di esperienza che caratterizza quasi tutto il gruppo squadra.

Può diventare quindi un valore aggiunto l’appoggio dei sostenitori locali in un campionato in cui il fattore campo potrebbe modificare il rendimento delle singole squadre. La gara è in programma sabato 19 ottobre al PalaCannizzaro con inizio alle ore 16:00 e sarà arbitrata dai fischietti Erika Burrascano (Messina) e Martina Rossino (Monti Iblei).

Nel frattempo è’ stata attivata la biglietteria locale presso il BAR BLOY di Caltanissetta dove è possibile acquistare il singolo biglietto per la gara oppure sottoscrivere l’abbonamento per l’intera stagione. Si può comunque continuare ad acquistare l’abbonamento online collegandosi al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/abbonamento-traina-albaverde-2024-25-01-ottobre-2024-palacannizzaro-caltanissetta-caltanissetta-21224.html.