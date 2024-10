Mussomeli, votazioni per la Democrazia Partecipata 2024: dal 29 ottobre al 6 novembre

Il Comune di Mussomeli è lieto di annunciare l’apertura delle votazioni per la Democrazia Partecipata, un’iniziativa che permette ai cittadini di contribuire direttamente alle decisioni sullo sviluppo culturale, sociale e sportivo della nostra comunità. Dal 29 ottobre al 6 novembre 2024, tutti i residenti di Mussomeli dai 18 anni in su avranno l’opportunità di esprimere la propria preferenza tra sei progetti locali, accedendo al sito dedicato votamussomeli.it o recandosi di persona al Municipio. I progetti in gara sono 6, consultabili sul sito votamussomeli.it. Come Votare? Ogni residente avrà la possibilità di votare una sola volta. La procedura di voto, sia online sul sito votamussomeli.it sia presso il Municipio, prevede una verifica del codice fiscale e l’utilizzo di un codice OTP inviato via SMS, per garantire sicurezza e trasparenza. Le preferenze espresse resteranno anonime. Per chi preferisse votare di persona, dal 29 ottobre al 6 novembre 2024, sarà possibile recarsi presso il Municipio di Mussomeli, al 3° piano, in Piazza della Repubblica, 1 durante i seguenti orari: – Mattina: 09:00 – 13:00, – Pomeriggio: 15:00 – 18:00. Il Comune di Mussomeli invita tutti i cittadini a partecipare attivamente per scegliere insieme il progetto che meglio risponde alle esigenze della nostra comunità. Partecipare è un’opportunità per dare voce alle proprie idee e costruire un futuro migliore per il nostro territorio.