Mussomeli, festeggiato nella parrocchia del Carmelo il Papa Buono San Giovanni XXIII

MUSSOMELI – Presso la parrocchia del Carmelo, partecipata è stata, ieri sera, la celebrazione della solenne liturgia eucaristica, presieduta dal parroco Padre Rosario Castiglione, in onore di San Giovanni XXIII°, Protettore della Fraternita di Misericordia. Presente, la delegazione del sodalizio col suo governatore e vice governatore, rispettivamente Vittorio Catania e Francesco Messina ed alcuni volontari. Una ricorrenza assai cara ai carmelitani, e non solo, fin da quando il Papa Buono fu elevato agli onori degli altari. Infatti, per iniziativa dell’allora parroco don Diego Di Vincenzo, con l’entusiasmo di tanti devoti del Santo, fu commissionata la statua, sistemata in una nicchia della chiesa. Quest’anno, come di consuetudine, al termine della messa, non c’è stato il bacio della Reliquia.