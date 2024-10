Enna. “Scuola, Rugby e legalità”, la Polizia incontra gli studenti dell’istituto “Santa Chiara”

Nella mattinata di ieri personale della Polizia di Stato della Questura di Enna, rappresentata dal Dirigente la Divisione Polizia Anticrimine, Primo Dirigente della P.S. Dott. Giancarlo Rapisarda, ha incontrato gli studenti del locale Istituto Comprensivo “Santa Chiara” nell’ambito del progetto “Scuola, Rugby e Legalità”.

Il progetto in questione, nato in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby ed il Centro Sportivo Italiano Sezione Enna, ha l’obiettivo di diffondere la disciplina del rugby ed i suoi valori, tra cui la cultura della legalità. Nel corso dell’evento sono stati affrontati i temi della legalità e dello sport, strettamente correlati tra loro, con particolare riferimento al rispetto delle regole, ai valori della Costituzione e alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, mettendo in risalto il ruolo fondamentale che gli adolescenti hanno nella società. I ragazzi del menzionato Istituto, hanno mostrato un continuo e piacevole interesse nei confronti della tematica trattata, facendo sì che il personale presente rispondesse a tutte le loro domande e curiosità.