Delia. Pubblicato l’Avviso Pubblico per l’istituzione del “Garante dei diritti delle persone con disabilità”

DELIA. Nel Consiglio Comunale del 27 settembre scorso è stato approvato l’emendamento al Regolamento comunale sulle funzioni del “Garante dei diritti delle Persone con Disabilità”, che disciplina e definisce i requisiti, le modalità di nomina e di svolgimento dell’incarico, la durata in carica, le funzioni e gli interventi del Garante, organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale all’interno di una lista di candidati che presenteranno la propria manifestazione di interesse.

In data odierna il Comune di Delia informa che sono aperte le candidature per la nomina dell’Autorità Garante, una figura professionale che si pone come punto di riferimento per le persone con disabilità, per assicurare la tutela dei loro diritti, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con particolare attenzione all’inclusione sociale.

Possono presentare la propria candidatura i soggetti che autocertifichino il possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza/Scienze Sociali/Medicina/Psicologia o equipollenti;

b) possesso di idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza e comprovata esperienza nell’ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;

c) non essere dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi o aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o/a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni: non essere amministratore di enti, società, imprese a partecipazione pubblica o vincolate con il comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

d) non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii

L’affidamento dell’incarico di Garante dei diritti delle persone con disabilità è in capo alla competenza esclusiva del Consiglio comunale, che procederà alla relativa deliberazione di nomina, previa votazione, sulla scorta degli esiti del procedimento istruttorio-valutativo, operato precedentemente da una Commissione amministrativa interna, come previsto dal sopracitato Regolamento comunale. L’incarico ha carattere “onorario”, è quindi svolto a titolo gratuito, ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

La domanda di partecipazione della candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 04/11/2024 tramite la compilazione di apposito modello disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Delia e inviato al seguente indirizzo pec: servizisociali.delia@pec.it ovvero tramite documentazione cartacea, all’ufficio protocollo del Comune di Delia – Via C. Lo Porto 1. All’istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae e la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

“Il Garante sarà uno strumento istituzionale utile al territorio e alle famiglie per promuovere i diritti delle persone con disabilità. Quando si parla di disabilità, le cose da dire e da fare sono tantissime. Per questo motivo il nostro obiettivo è quello di moltiplicare i luoghi, le organizzazioni, gli strumenti e le figure impegnate sul tema” – ha dichiarato il Sindaco Gianfilippo Bancheri.

“Siamo consapevoli dell’importanza di avere un Garante per le persone con disabilità come punto di riferimento anche delle decisioni politiche – continua l’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Gallo – al fine di mettere in campo un’adeguata analisi dei bisogni e dare le opportune risposte ai molteplici problemi che affrontano le persone con disabilità. Per l’Amministrazione, la nomina del Garante risulterà essere una collaborazione preziosa, che si baserà sull’importanza di un’azione trasversale che coinvolga tutti gli assessorati nell’attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità, per migliorarne la qualità della vita”.