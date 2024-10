Caltanissetta. Il Questore Pinuccia Albertina Agnello incontra gli atleti delle Fiamme Oro di pesistica

Lo scorso sabato mattina il Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, ha incontrato gli atleti delle Fiamme Oro di pesistica, poco prima della loro partenza per Varsavia, dove parteciperanno al campionato Europeo “under 23”, che si svolgerà dal 26 ottobre al 3 novembre.

La squadra italiana, che già ha all’attivo numerose medaglie a livello internazionale, verrà rappresentata anche dai nisseni Claudio Scarantino e Federico La Barbera, che si allena presso il centro sportivo della Polizia di Stato di Spinaceto. Al termine del piacevole incontro, la signora Questore ha fatto un grande in bocca al lupo agli atleti, con l’augurio di rientrare in Italia con la valigia “piena” di medaglie.