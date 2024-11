Caltanissetta. Il 2 novembre al cimitero “Angeli” un corteo per la commemorazione dei defunti: ecco l’itinerario

L’itinerario previsto dal corteo al quale parteciperanno autorità religiose, civili e militari

Si terrà sabato 2 Novembre la consueta cerimonia di commemorazione dei defunti con la deposizione delle corone di alloro.

L’amministrazione comunale renderà onore al ricordo di chi, durante la vita, ha reso celebre la nostra città o si è sacrificato per essa.

Al corteo, che partirà dall’ingresso del cimitero “Angeli” alle 9,30, parteciperà il sindaco Walter Tesauro affiancato dai rappresentanti della sua Giunta, dal presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti, dai Consiglieri e dalle autorità civili e militari cittadine.

Nel cimitero monumentale cittadino, che da pochi mesi è stato inserito nell’elenco dell’A.S.C.E. (Associazione dei Cimiteri Significativi d’Europa), sarà seguito il seguente itinerario:

– Sindaco Michele Abbate;

– Scrittore Pier Maria Rosso di San Secondo;

– Sacrario delle Vittime Civili di guerra;

– Cippo Caduti in guerra.

“Il 2 Novembre è un giorno molto significativo, legato alla memoria che va tenuta viva non soltanto nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti ma tutto l’anno anche attraverso piccoli gesti. È la storia del nostro territorio, dei nostri genitori, degli antenati – ha commentato il sindaco Walter Tesauro -. Una storia che dobbiamo custodire e restituire alle nuove generazioni spiegando i valori dell’onore e del rispetto non soltanto per un territorio ma anche del popolo. Un patrimonio culturale e sociale che fa parte di ciascuno di noi”.

Al termine della deposizione le autorità parteciperanno a una Santa Messa che si svolgerà nella chiesa Santa Maria degli Angeli dalle 10,30.

La partecipazione a entrambi gli eventi è aperta a tutta la cittadinanza.