Caltanissetta. II Commissione Urbanistica, presentate le osservazioni sul PTR da trasmettere alla Regione Siciliana

La II Commissione “Urbanistica” del Comune di Caltanissetta, presieduta dal Presidente Fabrizio Di Dio sta proseguendo con i lavori per l’elaborazione delle osservazioni da trasmettere alla Regione Siciliana al fine di implementare e rendere realmente efficiente ed efficace il Piano Territoriale Regionale (PTR) a beneficio della città di Caltanissetta.

La commissione, oltre al presidente Di Dio e la vicepresidente Oriana Mannella è composta dai consiglieri Armando Turturici, Roberto Gambino, Federica Scalia, Felice Dierna, Calogero Palermo, Alessandra Longo, Angelo Scalia, Vincenzo Cancelleri e Luigi Bellavia.

“Ho fortemente voluto che la Commissione approfondisse la tematica partecipando a un incontro che la Regione Siciliana, a Settembre, ha organizzato al Cefpas di Caltanissetta alla presenza dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente Regione Siciliana Giuseppa Savarino, il Dirigente Generale Dipartimento Urbanistica Regione Siciliana Calogero Beringheli e un rappresentante di MATE, per presentare il PTR e, al contempo, ascoltando i pareri tecnici degli ordini professionali – ha sottolineato il Presidente Di Dio -. Abbiamo avuto l’opportunità di ricevere alcuni chiarimenti su questo strumento di pianificazione urbanistica che funge da cornice per tutto il territorio regionale per la stesura dei PUG (Piano Urbano Generale)”.

Alla presenza dell’assessore con delega all’Agenda Urbana Pier Paolo Olivo, del dirigente del Comune di Caltanissetta Giuseppe Dell’Utri e degli ordini professionali sono state illustrate le osservazioni che verranno trasmesse entro l’11 ottobre 2024.

Nello specifico riguarderanno:

– il completamento della pista ciclabile Caltanissetta – Enna nel tratto di pertinenza del Comune di Caltanissetta;

– la riqualificazione del centro storico creando infrastrutture adeguate per garantire un’università diffusa e l’acquisizione dei locali dell’ex sala cinematografica “Supercinema”, di proprietà di privati, per riqualificarla in una palestra della quale potranno beneficiare i cittadini di Caltanissetta compresi gli studenti universitari.

– il recupero dei borghi rurali, dei siti minerari e archeologici

– il recupero ex tratto ferroviario dismesso Caltanissetta, Sommatino e Delia per la realizzazione di una green way;

– il percorso ciclabile dolce da inserire ai fini turistici della via Xiboli con annesse cappelle votive fino al raggiungimento del Cimitero dei Carusi.

– il raccordo con una strada tra via Romita e via Rochester;

– la ricostruzione del viadotto San Giuliano;

– il polo fieristico della Dieta Mediterranea in contrada Xirbi;

– il bacino di Lagunaggio a valle del depuratore per il riutilizzo delle acque.