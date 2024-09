Villalba. Lenticchia e pomodoro siccagno protagonisti alla 3^ edizione del Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo a Marzamemi

VILLALBA. Il sindaco Maria Paola Immordino, assieme all’Assessore all’Agricoltura Silvana Calà, ha preso parte allo show cooking curato dallo chef Giuseppe Argentino, che ha cucinato le lenticchie in occasione della 3^ edizione del Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo che si è svolto a Marzamemi.

“E’ stata per noi un’importante occasione per promuovere i prodotti tipici villalbesi ma anche il nostro territorio – ha sottolineato il sindaco di Villalba – il nostro più sentito ringraziamento va dunque alla direttrice artistica Rossana Danile per aver coinvolto il Comune di Villalba in questo prestigioso evento, che ogni anno attira numerosi turisti ed esperti del settore, ma anche per tutto il lavoro che sta facendo per avviare il settore agricolo villalbese verso la transizione agro ecologica”.

E’ lei l’ideatrice del progetto “Una nuova narrazione di Villalba” che mira ad adeguare l’agricoltura alle nuove esigenze di sostenibilità economica ed ecologica delle politiche europee, nazionali e regionali al fine di consentire non soltanto una graduale ripresa economica ma anche invertire il processo di spopolamento delle aree interne.

Il progetto punta alla valorizzazione della cultura agricola, ambientale e paesaggistica del paese di Villalba e la possibilità di attrarre i nuovi viaggiatori con l’obiettivo di posizionare Villalba tra le mete slow dell’entroterra siciliano. Grazie anche a Guido Bissanti, presidente del Coordinamento Agroecologia Sicilia, per la sua preziosa collaborazione in questo ambizioso lavoro verso la transizione agroecologia delle aziende locali. Il sindaco ha anche ringraziato lo chef Giuseppe Argentino per aver valorizzato la lenticchia villalbese con la sua gustosa ricetta.