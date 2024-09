Uscito da poco il nuovo brano di One dal titolo “Click Feat Ropes”, ed è già un gran successo

Una nuova canzone ed è già un successo. E’ quella di One, artista serradifalchese, uscita da poco ma che già sta riscuotendo un grandissimo consenso tra i giovani. Una canzone nella quale One collabora con un giovane di Caltanissetta , uno di Gela , e una ragazza di San Cataldo e il videomaker di Favara.

Il brano sta girando in tutta la Sicilia da giorni ormai e si intitola “Click Feat Ropes” . Luigi Lovalente in Arte One , ha appena pubblicato il suo nuovo brano . Disponibile su tutte le Piattaforme Digitali. Già in pochi giorni sia il video su YouTube sia il brano su Spotify ha raggiunto migliaia di visualizzazioni e ascolti.

One , nasce a Caltanissetta , inizia il suo percorso artistico come ballerino di Break Dance alla sola età di soli 9 anni , continuando il suo percorso diventa pure istruttore in tutta la sua Provincia . Successivamente si appassiona al mondo del rap all’età di 20 anni. Suoi diversi brani sul web dove ha ottenuto da subito numerosi consensi .

Credendo fermamente nel suo percorso musicale , One sta proseguendo su questa strada per migliorarsi ogni giorno di più. In collaborazione con Ropes , proveniente da Caltanissetta, anche lui artista rap , crede anche lui tanto nei suoi progetti , collaborando con One si mescolano i diversi stili per un brano mozzafiato. Il produttore del brano , invece porta il nome di Giuseppe Incardona in arte Blendaar proveniente da Gela . Blendaar secondo il parere di tanti ragazzi in tutta la Sicilia è uno dei migliori producer, da tanti anni studia per perfezionarsi su ogni punto di vista .

Blendaar non solo ha curato il brano “ Click “ su Beat/mix/master, ma anche tutti gli altri brani già pubblicati da One. Il Videomaker si chiama Gaetano D’anna, proveniente da Favara , in assoluto uno dei migliori . Professionale su ogni punto di vista, rende ogni video degno di pubblicazione.

Nel video c’è anche Ilenia Russa. Lei ha iniziato il suo percorso artistico a soli cinque anni, studiando Classico, moderno, contemporaneo e hip hop. Nel corso del tempo ha studiato con numerosi artisti Internazionali.

Dopo aver vinto un concorso di danza contemporanea nel 2017 e ottenuto una borsa di studio a Madrid, ha perfezionato le sue competenze studiando danza aerea e pole dance con professionisti provenienti da tutto il mondo. Dal 2021 ha insegnato danza aerea a Madrid e ora, tornata in Sicilia ad Agosto 2023, è pronta a condividere la sua passione con nuovi allievi .

