Stazione Caltanissetta Xirbi, attivato nuovo Apparato Centrale Computerizzato

Attivato, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) della stazione di Caltanissetta Xirbi, in sostituzione del precedente apparato ACEI (Apparato Centrale Elettrico a pulsanti di Itinerario), nell’ambito del progetto di “Potenziamento e Velocizzazione itinerario Palermo-Catania-Messina” del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Direttrice ferroviaria Messina – Catania – Palermo. Con un investimento di 7 milioni di euro e l’impegno di circa 50 tecnici tra personale RFI e imprese appaltatrici, l’intervento rappresenta un passo importante nel processo di digitalizzazione del sistema di governo della circolazione. Il nuovo impianto insiste in un punto nevralgico della rete siciliana, convergenza di tre linee ferroviarie che da Xirbi conducono a Catania, a Palermo e ad Agrigento.

Il progetto ha visto, nello specifico, la “messa in servizio” dell’Apparato Centrale Computerizzato della stazione di Xirbi, assieme agli adeguamenti dei sistemi di distanziamento dei treni sulle tre linee convergenti con cui Xirbi si interfaccia, nonché all’adeguamento del posto centrale SCC di Palermo con la realizzazione di una moderna postazione ACC che consente la gestione della circolazione in modo integrato sulle linee coinvolte nel progetto. L’attivazione dell’ACC costituisce una fase funzionale propedeutica dei moderni sistemi di distanziamento e di controllo della marcia treno ERTMS (European Railway Traffic Management System), in corso di realizzazione. Il progetto, nel complesso, è volto a migliorare significativamente la sicurezza e l’efficienza del traffico ferroviario.