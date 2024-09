Serradifalco. Guasto ad impianto di climatizzazione del Teatro comunale “Antonio De Curtis”

SERRADIFALCO. Guasto all’impianto di climatizzazione del teatro comunale “Antonio De Curtis” per il quale s’è reso necessario da parte dell’amministrazione comunale di un intervento urgente al fine di rendere fruibile la struttura per lo svolgimento del programma teatrale. La mancata funzionalità dell’impianto, in caso contrario, avrebbe determinato l’annullamento del programma con gravi conseguenze anche di natura economica per gli impegni già assunti con i soggetti chiamati ad esibirsi per gli spettacoli.

E siccome il Comune non dispone di personale manutentore e mezzi d’opera idonei per l’esecuzione dei lavori di ripristino della funzionalità dell’impianto di climatizzazione, ecco che l’amministrazione comunale tramite gli uffici competenti, ha contattato diverse ditte che hanno individuato la necessità di procedere alla sostituzione di due compressori della pompa di calore ed altre attività accessorie.

Le ditte hanno fornito i preventivi di spesa, tra i quali è risultato più vantaggioso quello della Dakay Solar Clima S.r.l. di Canicattì che ha proposto un’offerta per un importo di 18 mila euro oltre Iva come per un totale di 21.960 euro. Pertanto, per il ripristino dell’impianto di climatizzazione, il Comune sarà chiamato a ad una spesa di oltre 21 mila euro al fine di ovviare con un intervento urgente ma necessario alla sistemazione dell’impianto di climatizzazione che costituisce un valore aggiunto irrinunciabile per il teatro comunale serradifalchese.