Serie D. La Sancataldese affronta il Paternò con l’obiettivo di centrare la prima vittoria in campionato

Cresce l’attesa in casa Sancataldese per la sfida che oggi pomeriggio alle 16 vedrà al Valentino Mazzola i verdeamaranto affrontare in casa il Paternò. I catanesi, che fin qui sono imbattuti in Coppa Italia e in campionato, sono reduci dal pari casalingo 0-0 con la Nissa.

Di contro la Sancataldese è anch’essa imbattuta ma fin qui non ha mai vinto in campionato. Ecco perchè l’attesa è concentrata per un match nel quale la tifoseria verdeamaranto spera di poter festeggiare con la squadra la prima vittoria stagionale.

Il tecnico Orazio Pidatella confida sullo spirito di gruppo, sulla coesione e sulla voglia di far bene di un gruppo il cui obiettivo, come nelle precedenti stagioni, è quello della salvezza. Arbitrerà Sancataldese – Paternò Ibrahim Rashed di Imola, con guardalinee Nicolo’ Matteo Presta di Cosenza e Francesco Otranto di Rossano.