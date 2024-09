San Cataldo. Gran successo per la passeggiata in bicicletta di Pro Loco e Legambiente

SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo la passeggiata in bicicletta in giro per il territorio di San Cataldo, organizzata dalla ProLoco di San Cataldo e da Legambiente di Caltanissetta. Con i calorosi e apprezzati saluti del Sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato che ha dato il via alla passeggiata, il Corso Vittorio Emanuele e raggiungendo dopo l’abbeveratoio Pozzillo la c.da Maiata, il percorso ha portato i partecipanti a scoprire paesaggi unici e caratteristici della vallata fino a raggiungere la Borgata Palo. Li siamo stati accolti da Aldo Cravotta, Presidente dell’Associazione Borgata Palo che ci ha raccontato la storia della Borgata.

Rifocillati dalle gustose pizze e dalle squisite sfince di pane per i quali si ringrazia Bellanca dell’Antico Forno della Borgata Palo, in seguito il Geologo Dott. La Rosa ci ha esposto le vicissitudini della Miniera Bosco ed infine, l’ultima tappa ci ha portato all’Area archeologica di Vassallaggi con assaggio finale dei dolci del Forno Carletta di San Cataldo. La Pro Loco ha inteso ringraziare il sindaco Gioacchino Comparato, Aldo Cravotta, il Prof Angelo La Rosa, Ivo Cigna i ragazzi di Legambiente di Caltanissetta, i volontari dell’Ass. Turistica Pro Loco di San Cataldo Paola Cammarata, Francesco Lauricella e Giorgio Venticinque. Grazie per gli assaggi a Bellanca dell’Antico Forno di borgata Palo e a Carletta del Forno Carletta di San Cataldo e soprattutto grazie a tutti i partecipanti.