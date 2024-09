San Cataldo. Crisi idrica. Aggiornamento del sindaco: “L’acquedotto è stato messo in funzione e l’erogazione dell’acqua riprenderà già stanotte nelle abitazioni”

SAN CATALDO. Un aggiornamento importante sulla crisi idrica. Ad annunciarlo in prima persona è stato il sindaco Gioacchino Comparato: “Ci è stato confermato che l’acquedotto è stato messo in funzione e l’erogazione dell’acqua a San Cataldo riprenderà già stanotte nelle abitazioni”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Abbiamo inoltre richiesto una maggiore fornitura per garantire che l’acqua arrivi il più velocemente possibile in tutte le zone della città. Siamo in attesa della turnistica ufficiale da parte di Caltaqua, ma abbiamo chiesto che l’erogazione riparta dalle aree che hanno saltato il turno a causa dell’interruzione”.