Open Fiber, il 9 settembre parte il tour per promuovere i vantaggi della fibra FTTH: Campofranco è la prima tappa nissena

Partirà lunedì 9 settembre da Campofranco la prima tappa nel Nisseno dell’“Open Fiber Tour”, l’iniziativa per promuovere i vantaggi della fibra ottica FTTH nei piccoli centri urbani. Il camper di Open Fiber sosterà in piazza Vittorio Veneto fino a venerdì 13 settembre (dalle ore 9 alle 18). Saranno presenti gli operatori di Enel per promuovere la propria offerta agli utenti residenziali: chi attiverà un abbonamento ai servizi di connessione ultraveloce otterrà un buono digitale di 100 euro.

Sono molteplici i vantaggi di una connessione FTTH. Anzitutto l’elevata affidabilità: la fibra ottica FTTH di Open Fiber offre prestazioni nell’ordine dei Gbps, con velocità di download e upload simmetriche. Inoltre, è immune alle interferenze elettromagnetiche e non risente di agenti atmosferici esterni o temperature estreme. I cittadini potranno quindi godere, anche in condizioni metereologiche avverse, di una connessione veloce e stabile. Inoltre, la fibra ottica FTTH di Open Fiber raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 10 Gigabit al secondo fondamentale per ogni tipologia di prestazioni, dal gaming allo smart working senza interruzioni. La navigazione ultraveloce, infatti, permette di lavorare in team anche da remoto grazie all’alta qualità della chiamate VoIP. Senza contare i performanti standard della videochiamate sempre nitide e senza interruzioni. La fibra ottica di Open Fiber, inoltre, consente di condividere lo schermo in tempo reale e senza interferenze e di scaricare e inviare documenti di grandi dimensioni senza alcun lag.

Queste caratteristiche spalancano ai cittadini le opportunità dell’era digitale e trasformano i piccoli Comuni in veri e propri borghi digitali: luoghi dove trasferirsi per riscoprire ritmi a misura d’uomo o dove trascorrere qualche mese come nomade del terzo millennio. Maggiori info su https://openfiber.it/tour/.