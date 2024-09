Mussomeli, le giornate dell’Antica Fiera del Castello. Oggi il corteo storico

MUSSOMELI – Il taglio del nastro delle 19,45 per gli eventi dell’Antica Fiera del Castello del Castello, giunta alla 112^ edizione, ha dato l’avvio, venerdì sera, all’articolato svolgimento del programma messo in campo per la circostanza. L’intervento iniziale del presidente dell’Associazione “Antica Fiera del Castello”, oggi rappresentata dal notaio Roberto Indovina dopo il decesso del padre fondatore, ha messo in risalto come l’evento, ogni anno, va assumendo proporzioni significative di partecipazione, grazie all’impegno dei promotori che hanno a cuore una tradizione, che viene tuttora tramandata e protesa allo sviluppo economico del territorio. Ha ringraziato quanti hanno partecipato e si sono prodigati per questi appuntamenti annuali. Ha messo in risalto l’azione portata avanti dall’Associazione, che oggi ha in dotazione tutto il materiale occorrente per l’impianto della struttura fieristica, grazie agli Enti che hanno supportato l’importante iniziativa e grazie all’entusiasmo ed operosità di quanti vi collaborano. Presenti all’evento, autorità civili, militari e religiose, rappresentanti di enti, agricoltori, allevatori che hanno potuto ammirare l’ambiente fieristico approntato già da due settimane, che ha richiesto impegno ed esperienza per gli addetti ai lavori. Presente il sindaco Catania, il senatore Pugliese, l’assessore alle attività produttive Michele Spoto per un breve intervento, amministratori e assessori comunali. Il taglio del nastro è stato affidato al Presidente dell’Associazione Antica Fiera del Castello Roberto Indovina. Il coordinamento della serata è stata affidata al vice sindaco Seby Lo Conte. Tanti ospiti fra cui Davide Gomiero, l’agri- influencer che promuove l’agricoltura (in televisione con la docu-serie “Quella pazza fattoria”). Ad animare l’evento il gruppo folkloristico di Favara che coi suoi costumi ed esibizione resdo suggestiva la serata. Alla fine, lo spostamento al riqualificato piazzale del castello per l’inaugurazione del “Villaggio Slow food Sicilia con eccellenze enogastronomiche siciliane. Intanto la giornata di ieri ha anche registrato la degustazione nella mattinata della ricotta e nel pomeriggio l’attesa cavalcata. Oggi è la giornata del corteo storico.