Motori. Totò Riolo da Campione italiano alla Coppa Nissena

Totò Riolo, neo campione Italiano di 4° Raggruppamento auto storiche ha deciso di festeggiare il titolo anche in Sicilia, come si conviene ad un fuoriclasse della sua caratura, ovvero prendendo parte ad una cronoscalata dall’ antico blasone e di alto prestigio come la Coppa Nissena con la vettura stessa vettura, la PCR 6 BMW, che gli ha consentito l’ennesima impresa sportiva.

-“Mi piace continuare a festeggiare insieme agli amici e agli appassionati siciliani che mi hanno sostenuto per tutta la stagione, ed è bello farlo su un campo di gara all’altezza del titolo e con avversari di spessore come quelli presenti a Caltanissetta. In quanto al blasone la Nissena è sicuramente fra le gare più importanti d’Italia, per altro la particolarità del suo tracciato velocissimo la rende unica e una di quelle competizioni dove si tiene il piede giù più a lungo. Tornando ai festeggiamenti in Sicilia ritrovo al mio fianco tutta l’ASD Targa Racing Club e la CST Sport che partner Tecnico, ma devo ringraziare soprattutto la Squadra Piloti Senesi che ho rappresentato nei CIVSA e ancora Kaa Racing, per l’assistenza tecnica e ovviamente Paco 74 e Balletti Motorsport che hanno avviato con noi il progetto, oltre a rinnovare la mia gratitudine al main sponsor Sunprod e alla farmacia Modica e a tutti gli altri che ci hanno aiutato perché riuscissimo a centrare l’obiettivo”-.

Alla Nissena in gara con i colori di Targa Racing Club e Cst Sport, Ninni Rotolo che punterà ancora una volta a fare il massimo bottino di punti per la graduatoria di classe fino a 1600, dove ha l’opportunità di mettersi in evidenza con la sua bella “Osellina” Pa 21 JRB.