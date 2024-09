Mazzarino. Distribuzione idrica, la turnazione passa da 6 a 4 giorni: ecco il calendario aggiornato

Caltaqua comunica che la turnazione nel comune di Mazzarino migliorerà notevolmente, passando da 6 a 4 giorni. Questo importante risultato, in un contesto di grave crisi idrica che sta colpendo in particolar modo la nostra provincia, è da attribuire agli interventi di incremento delle risorse proprie effettuati dal Gestore con il costante affiancamento dell’Autorità d’Ambito. Questo incremento aumenterà ulteriormente – con conseguenti benefici sulla distribuzione – una volta terminati altri interventi tutt’ora in corso di esecuzione.

Di seguito il calendario aggiornato:

Leonardo da Vinci

19/09/2024 accumulo

20/09/2024 Via Roma

21/09/2024 Fondaco vecchio, salita montata

22/09/2024 Fasellari, Immacolata, via della neve

23/09/2024 Santa Lucia

24/09/2024 Via Roma

25/09/2024 Fondaco vecchio, salita montata

26/09/2024 Fasellari, Immacolata, via della neve

27/09/2024 Santa Lucia

28/09/2024 Via Roma

29/09/2024 Fondaco vecchio, salita montata

30/09/2024 Fasellari, Immacolata, via della neve





Mercadante

19/09/2024 Mercadante alto

20/09/2024 accumulo

21/09/2024 Mercadante basso

22/09/2024 accumulo

23/09/2024 Mercadante alto

24/09/2024 accumulo

25/09/2024 Mercadante basso

26/09/2024 accumulo

27/09/2024 Mercadante alto

28/09/2024 accumulo

29/09/2024 Mercadante basso

30/09/2024 accumulo