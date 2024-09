La violoncellista nissena Eliana Miraglia vola a Chicago: selezionata come primo violoncello al Chicago Summer Opera

Eliana Miraglia, giovane violoncellista originaria di Caltanissetta, ha recentemente concluso con successo la sua partecipazione al prestigioso Chicago Summer Opera, un festival musicale di eccellenza tenutosi presso l’Università Roosevelt di Chicago. Con il suo talento, ha saputo incantare la scena internazionale, esibendosi come primo violoncello in uno dei programmi più ambiti per musicisti e cantanti d’opera. Durante il programma, Eliana si è anche esibita in due recital solistici nel suggestivo Ganz Hall, una delle sale da concerto più iconiche e storiche di Chicago. Situato all’interno del celebre capolavoro architettonico di fine Ottocento progettato da Louis Sullivan e Dankmar Adler, due dei più influenti architetti della storia americana.

Classe 1995, Eliana porta con sé la determinazione e la passione di chi ha dedicato se stessa allo studio del violoncello. Già all’età di 22 anni vinceva una borsa di studio per giovani virtuosi presso la Buchmann-Mehta Academy dell’Università di Tel Aviv, perfezionandosi sotto la guida di due grandi maestri come Hillel Zori ed Emanuele Silvestri. Ha avuto l’opportunità di crescere artisticamente collaborando con maestri del calibro di Anna-Sophie Mutter e Martha Argerich, e in orchestre dirette da alcuni dei più celebri maestri del nostro tempo, come Lahav Shani, Gianandrea Noseda o Manfred Honeck.

Selezionata in seguito dal maestro Dmitry Yablonsky, ha partecipato al Duxbury Music Festival di Boston, dove si è aggiudicata il primo premio assoluto nella competizione di musica da camera. Si è anche recentemente esibita al City Hall di Hong Kong con la Women Orchestra per l’Italian National Day 2024.

Adesso la sua partecipazione al Chicago Summer Opera rappresenta un’altra occasione per consolidare la sua posizione nel mondo internazionale della musica classica. Il Festival è infatti noto per l’eccellenza della sua formazione che offre ai giovani musicisti, provenienti da tutto il mondo, un perfezionamento artistico in un ambiente di altissimo livello. “È stata un’esperienza che mi ha arricchito profondamente, un’altra opportunità di crescita professionale” racconta Eliana, e aggiunge “Suonare al Ganz Hall è stato un momento indimenticabile. La sala ha una storia e fascino incredibili, e l’acustica è davvero speciale. È stato un sogno che si è realizzato. Ho rappresentato la mia Sicilia con orgoglio e ho condiviso la mia musica con un pubblico nuovo, ricevendo tanto in cambio”