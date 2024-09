Crisi idrica Caltanissetta. Cittadini esasperati bloccano autobotte destinata a Palazzo del Carmine

Salgono a sei i giorni di protesta da parte dei cittadini di Caltanissetta dovuta alla mancanza di acqua, la quale viene erogata ogni sette giorni e con continue interruzioni. Chiedono ascolto e di trovare una soluzione urgente e immediata alla ormai situazione diventata esasperante.

Questa mattina un gruppo di manifestanti è entrato in protesta nell’atrio del Palazzo del Carmine, impedendo a un’autobotte di effettuare il servizio a Palazzo. Ci sono stati alcuni momenti di tensione controllati dalla Polizia. Sul posto erano presenti il sindaco Tesauro e diversi consiglieri comunali.

Ieri un episodio analogo si è verificato in viale Regina Margherita dove alcuni cittadini hanno bloccato le autobotti e i pick-up della Protezione Civile per il rifornimento di acqua non potabile.

Il sindaco Tesauro ha informato che la turnazione per l’erogazione idrica dovrebbe ripartire da oggi e che andrà a informarsi con Caltaqua in mattinata stessa.