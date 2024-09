Caltanissetta. Servizio civile, i consiglieri Turturici e Vagginelli: “È opportunità per i giovani e investimento strategico per il futuro della comunità”

I consiglieri comunali Armando Alessandro Turturici e Carlo Vincenzo Vagginelli, del gruppo “Caltanissetta Futura e Democratica”, hanno presentato un’interrogazione consiliare riguardante il futuro del Servizio Civile nel Comune di Caltanissetta, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per la comunità locale e per i giovani del territorio. Il Servizio Civile Nazionale rappresenta una risorsa strategica per i giovani under 29, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze professionali, di maturare esperienze utili per il futuro lavorativo e di contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio. Inoltre, i volontari beneficiano di un riconoscimento economico e di vantaggi nell’accesso ai concorsi pubblici. Per il Comune, il Servizio Civile è una leva preziosa per integrare le risorse umane, migliorare l’efficienza dei servizi e rispondere alle esigenze della cittadinanza. La mancata approvazione del progetto di Servizio Civile presentato dal Comune per l’anno corrente, secondo quanto appreso dai consiglieri, rappresenterebbe un doppio danno: per i giovani nisseni, che perderebbero un’importante occasione di crescita personale e professionale, e per il Comune stesso, che vedrebbe sfumare un’opportunità di rafforzamento della propria capacità operativa. I consiglieri Turturici e Vagginelli, attraverso l’interrogazione consiliare, chiedono al Sindaco di chiarire se il progetto non sia stato approvato e, in caso affermativo, quali siano le motivazioni di tale decisione. Viene inoltre richiesto di fare luce sugli obiettivi e le attività del progetto proposto e di fornire un bilancio delle attività svolte dai giovani che hanno prestato servizio civile negli anni precedenti. Infine, i consiglieri sollecitano l’amministrazione a garantire continuità a questo strumento, indispensabile per dare ai giovani del territorio nuove opportunità di crescita e per rafforzare il tessuto sociale e amministrativo di Caltanissetta. Il Servizio Civile non è solo una possibilità per i giovani, ma un investimento strategico per il futuro della comunità.