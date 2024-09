Caltanissetta. “Puliamo il Mondo”: associazioni e istituzioni insegnano agli studenti il rispetto per l’ambiente

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha scelto di aderire alla campagna nazionale “Puliamo il Mondo” portata avanti dalle associazioni territoriali di Legambiente in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’Associazione Volunteers e “I Custodi del bello” della Caritas e il patrocinio della Dusty.

L’iniziativa prevede due appuntamenti che si terranno giorno 20 Settembre 2024 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Il primo appuntamento inizierà alle ore 9.00 con un’attività di “clean up” per pulire l’area circostante il PalaCannizzaro e lo Stadio Tomaselli. Saranno presenti, oltre ai volontari già citati di Legambiente, gli operatori della “Riserva Naturale Lago Sfondato”, i volontari del servizio civile e una rappresentanza delle Scuole Primarie e Secondarie inferiori della città.

Il secondo appuntamento inizierà alle ore 15.30 e prevederà attività di clean up dell’area antistante il piazzale della Statua del Redentore e l’area perimetrale sottostante (Monte San Giuliano). Anche in questo caso, ad aiutare i volontari di Legambiente Caltanissetta, sarà presente la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta) e l’Associazione Volunteers.

“Siamo lieti che Legambiente ci abbia coinvolto in questa iniziativa che, oltre a pulire i luoghi sensibili e molto frequentati della città, mira a un’attività di educazione ambientale – ha commentato l’assessore all’ambiente Oscar Aiello -. Sono i giovani a dover imparare a rispettare il territorio in cui vivono, anche questa è una forma d’amore, responsabilità civica e valorizzazione della propria identità. Dobbiamo imparare a rispettare gli spazi pubblici come se fossero il nostro territorio privato ed è ben noto che il miglior modo per apprendere è imitare da chi ci circonda. Ben vengano iniziative come questa promossa da Puliamo il Mondo”.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Dal 1993, Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.

“Puliamo il Mondo mira a sviluppare nei cittadini il senso di responsabilità e di rispetto verso l’ambiente, il senso di appartenenza al proprio territorio e rappresenta un importante momento di scambio e dialogo tra i diversi attori competenti – ha spiegato la presidente di Legambiente Caltanissetta Valeria Tumminelli -. Per noi volontari significa anche smettere di fingere che inquinamento, cattiva gestione dei rifiuti e degrado urbano non siano un problema. E’ importante infatti che ognuno si prenda cura del territorio che vive ogni giorno”.