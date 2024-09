Ambiente. WWF: “La Sicilia si conferma l’isola delle tartarughe marine”

“Anche per questa estate che si avvia alla conclusione, la Sicilia si conferma l’isola delle tartarughe marine”. Così il WWF in una nota. Questa estate, sottolinea la nota, sono ben 182 i nidi censiti in Sicilia, di cui 165 seguiti dal network tartarughe marine del WWF Italia, formato da esperti e volontari che hanno deciso di dedicare tempo ed energie nel monitoraggio dei lidi e nella difesa dei nidi dal disturbo antropico e dai predatori naturali. Con l’obiettivo di portare più uova possibile alla schiusa e più piccoli di Caretta caretta verso il mare. Il Progetto Tartarughe marine in Sicilia è coordinato dalla biologa Oleana Prato. Il 70% delle nidificazioni sono nella costa orientale dell’isola: appena un nido a Messina e Caltanissetta, 10 a Trapani e Catania, 12 a Palermo, 41 a Ragusa, 82 a Siracusa (il 44%). I risultati sono ancora parziali ma sono più di 6.000 le neonate emerse fin’ora. Più di una decina sono infatti i nidi in schiusa in questi giorni, quasi tutti in provincia di Siracusa. Alcune nidificazioni sono state da record in quanto a numero di uova: nel ragusano mamma tartaruga ha deposto ben 143 uova. Il record di emersione spetta invece ad un nido a Reitani (Noto) con ben 117 uova. C’è sempre una percentuale di uova che, anche per cause naturali, non arriva a maturazione.