Serradifalco. Il sindaco: “Le analisi chimiche sono favorevoli per la potabilità acqua, ma prima attendiamo le analisi batteriologiche”

SERRADIFALCO. Ci sono novità per quanto riguarda la potabilità dell’acqua. A comunicarle tramite post è stato il sindaco Leonardo Burgio. Il primo cittadino ha fatto sapere di aver ricevuto la telefonata da parte dell’ASP di Caltanissetta, in attesa di pec ufficiale, che gli ha comunicato che le analisi chimiche delle acque sono risultate fortunatamente favorevoli e l’acqua può essere destinata al consumo umano alimentare.

“Per le analisi batteriologiche invece – ha aggiunto – necessita attendere 48 ore, quindi entro domenica mattina avremo finalmente notizia ufficiale se revocare o meno l’ordinanza di divieto! CIÒ CHE PIÙ IMPORTA È CHE MI HANNO COMUNICATO CHE PORTANDO IN EBOLLIZIONE L’ACQUA, LA STESSA PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER SCOPI ALIMENTARI, per precauzione però sino al ritiro dell’ ordinanza, consiglio, di continuare ad utilizzare l’acqua imbottigliata, acquistata presso i supermercati, o meglio ancora quella acquistata presso la casa dell’acqua di Piazzale Vittime della Mafia a costi veramente irrisori (5 centesimi al litro/ 5 euro 100 litri )”.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità su questo fronte.