San Cataldo. Il 5 agosto alla Torre Civica proiezione del reportage “Il Silenzio del Sudore”

SAN CATALDO. Lunedì 5 agosto alle ore 21.00, presso la Torre Civica in via Orologio a San Cataldo (CL), si terrà la proiezione pubblica del reportage “IL SILENZIO DEL SUDORE”, film prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia – sede Abruzzo e diretto dal nisseno Elia Miccichè. L’evento – organizzato dal MO.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) e dalla Casa delle Culture e del Volontariato “L. Colajanni” di Caltanissetta in collaborazione con l’associazione “Mat Mat” di San Cataldo – rientra nel ciclo di proiezioni denominato “Cinema sotto le stelle all’Orologio”; la partecipazione è libera (fino ad esaurimento posti) e gratuita.

Il docufilm trae spunto dalla storia di Adnan Siddique, giovane cittadino nisseno di origine pakistana barbaramente ucciso il 3 giugno 2020. Adnan è stata una vittima innocente del caporalato e del racket dei braccianti stranieri sfruttati per i lavori agricoli, ambito criminale in cui – con coraggio, alto senso civico e di solidarietà – Adnan aveva contribuito ad aiutare i propri connazionali a denunciare gli sfruttatori.

Al termine della proiezione, moderato da Angelo Anzalone, si svolgerà un breve incontro aperto al pubblico sul tema del caporalato e dello sfruttamento dei braccianti. Sono previsti gli interventi di:

Elia Miccichè (Regista ed autore del reportage);

Filippo Maritato (Presidente MO.V.I. Caltanissetta),

Salvatore A. Patrì (Avvocato delle parti civili: famiglia Siddique – MO.V.I. – Comune di Caltanissetta);

Ennio Bonfanti (Comitato ‘Giustizia per Adnan’).