L’allenamento congiunto Nissa – San Giorgio Piana alle 17 anziché alle 18; per i tifosi accesso solo nel parterre

In vista dell’allenamento congiunto in programma il 13 agosto al Tomaselli tra la Nissa e il San Giorgio Piana, la società del presidente Luca Giovannone ha reso noto che il confronto in programma, domani pomeriggio inizierà alle 17,00 anziché alle 18,00. La società ha anche ricordato ai tifosi che sarà consentito l’accesso ma soltanto nel parterre della tribuna in quanto il settore della tribuna è attualmente sottoposto a pulizia da parte del Comune.

L’allenamento congiunto con il San Giorgio Piana è il quarto di questo precampionato. In precedenza la Nissa ha battuto 21-0 il Gemini, 3-1 il Bagheria e 4-0 l’Unitas Sciacca.