Gela. Arresti per furti in campagna: il plauso del sindaco Terenziano Di Stefano

GELA. Appena una settimana fa il Sindaco Terenziano Di Stefano aveva incontrato alcuni produttori agricoli nella zona di Bulala e Mignechi. Aveva raccolto il loro grido di allarme per i continui furti e danneggiamenti subiti da parte di sconosciuti, soprattutto di cavi elettrici ed attrezzature. Oggi la notizia che il Commissariato di Polizia ha arrestato in flagranza di reato due degli autori di queste razzie.

“Desidero complimentarmi con funzionari e operatori del commissariato di Polizia per aver sventato l’ennesimo furto nelle nostre zone rurali – ha detto il Sindaco – pochi giorni fa avevo incontrato, su loro richiesta, un gruppo di imprenditori agricoli stanchi e preoccupati per i continui furti e danneggiamenti subiti. Chiedevano sicurezza ed un nostro intervento. Da parte nostra stiamo trovando soluzioni che possano consentire di estendere il sistema di videosorveglianza cittadina anche in quelle zone, in sinergia con le forze dell’ordine. La sicurezza in campagna è necessaria per fare lavorare serenamente i nostri produttori agricoli e salvaguardare un pezzo importante della nostra economia”.-