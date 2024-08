Caltanissetta. Il cordoglio di PD e Circolo Faletra per la scomparsa di Nicola Boccadutri: “Ci lascia una persona speciale”

CALTANISSETTA. La scomparsa di Nicola Boccadutri ha destato profondo cordoglio nel mondo politico di quella Sinistra alla quale è stata legata la sua esistenza. Nelle ultime ore si segnala la posizione del segretario provinciale del PD Renzo Bufalino.

“La comunità del Partito Democratico della provincia di Caltanissetta – si legge nella nota – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Boccadutri, storico militante e dirigente del Partito, del Sindacato, dell’Auser e dell’Anpi.

Nicola, attento ai problemi della provincia ed impegnato nel sociale, si è sempre contraddistinto nel suo agire politico e professionale per l’impegno verso gli altri, in particolare verso gli ultimi. Le nostre condoglianze arrivino alla moglie e alla sua famiglia, alla quale in questo doloroso momento ci stringiamo con affetto”. Anche il Circolo PD Faletra ha espresso cordoglio per la scomparsa del compagno Boccadutri: “

Con enorme dolore comunichiamo che il nostro amico e compagno Nicola Boccadutri è mancato questa notte. Ci lascia una persona speciale, che ci ha voluto ed alla quale abbiamo voluto un gran bene. Un amico sempre presente e disponibile, pronto a sostenere con un consiglio o una parola di conforto.

Ci lascia anche un punto di riferimento per la sinistra di Caltanissetta, una persona che ha fatto e dato tanto nel sindacato, nel Partito, nell’Auser e nell’Anpi, memoria di una grande stagione di lotte e impegno che ha voluto trasmettere a tutti noi con il ricordo.

Ci lascia un uomo che ha amato la vita e la politica insieme, senza mai separarle. Un uomo che ha vissuto la politica come desiderio di vita, di relazioni, di legami, soprattutto con la parte più debole ed oppressa della nostra città e con i compagni con cui condivideva le sue battaglie. Un uomo che ha amato la vita, l’arte e la musica, sua moglie e la sua bella famiglia, il suo mare di Giardini ed i suoi amici si sempre. Un uomo che ci manca già tantissimo. A tutta la famiglia, agli amici e compagni il nostro affetto e le più sentite condoglianze”.