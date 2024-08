Caltanissetta. Emergenza idrica. La segnalazione di un lettore: “A Santo Spirito da più di 10 giorni niente acqua, in via Benedetto Croce turni di distribuzione rispettati”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo segnalazione di un lettore in merito alla questione legata all’emergenza idrica in Città a proposito del fatto che in talune zone la distribuzione avviene con una certa frequenza mentre altre zone non sono servite.

“Il problema “Acqua” riguarda tutta la città. Evidenzio il fatto che i turni di distribuzione non solo non vengono rispettati, ma vi sono zone della città che, per più di 24 ore di seguito, hanno l’acqua, ed altri siamo all’asciutto.

Lo scrivente residente a Santo Spirito è da più di 10 giorni che non usufruisce della fornitura dell’acqua, mentre nella zona di via Benedetto Croce (dove abita mia madre) i turni vengono rispettati e la distribuzione avviene per più di 30 ore consecutive. (mi riferiscono in particolar modo alle giornate del 14 e 15 agosto).

Questo “Fenomeno” accade anche in altre zone della città. A questo punto penso che ci sia una cattiva organizzazione per la distribuzione di questo bene prezioso e indispensabile. Sono certo che il nostro Sindaco verificherà quanto da me esposto è troverà una facile e immediata soluzione con il responsabile di Caltaqua garantendo a tutti i cittadini una equa distribuzione”.

Lettera firmata