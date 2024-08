Butera. Sicurezza e lotta all’abbandono di rifiuti: installate telecamere nella zona industriale

BUTERA. Sono state installate telecamere nella Zona Industriale sia per contrastare l’abbandono dei rifiuti che per incrementare i livelli di sicurezza. Lo ha reso noto il sindaco Giovanni Zuccalà per il quale s’è trattato di una svolta significativa nella lotta contro l’abbandono incontrollato di rifiuti e nel miglioramento della sicurezza del territorio.

Sono state installate diverse telecamere di sorveglianza, misura fortemente voluta dall’amministrazione comunale per garantire maggiore tutela ambientale e sicurezza per i cittadini e le aziende locali. L’iniziativa, promossa dallo stesso sindaco, rappresenta il primo passo di un lungo percorso volto a trasformare l’area industriale in un modello di eccellenza creando un ambiente più sicuro e pulito.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare un problema che da troppo tempo affligge la zona industriale di Butera. Le telecamere installate sono dotate delle più moderne tecnologie di sorveglianza, tra cui il riconoscimento automatico delle targhe e l’analisi intelligente delle immagini, che permetteranno alle forze dell’ordine di intervenire. La comunità locale ha accolto con favore l’iniziativa, esprimendo apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione comunale nel contrastare l’abbandono dei rifiuti e nel promuovere la sicurezza. Il sindaco Zuccalà ha inoltre annunciato che nei prossimi mesi verranno avviati ulteriori interventi di riqualificazione dell’area industriale, con l’obiettivo di attrarre nuove imprese e creare opportunità di lavoro per i cittadini di Butera.