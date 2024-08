Butera. La Regione finanzia autobotte al Comune per fronteggiare l’emergenza idrica

Il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato per un importo complessivo che in Sicilia ammonta a 20 milioni.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Zuccalà ha deciso di far richiesta alla Regione di contributo per l’acquisto di un’autobotte per fronteggiare l’emergenza idrica 2024. Ciò al fine di affrontare l’emergenza in maniera efficace e adeguata evitando che si favoriscano sistemi speculativi da parte di soggetti privati per le numerose richieste di forniture in emergenza. Da qui la richiesta di finanziamento di un’autobotte per fronteggiare l’emergenza idrica.

La presidenza della Regione ha concesso al Comune di Butera, tramite il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un contributo di 67 mila euro per l’acquisto di un’autobotte. L’amministrazione comunale ha pertanto approvato lo schema di convenzione tra Presidenza della Regione Siciliana Dipartimento Regionale della Protezione Civile e il Comune di Butera per consentire l’acquisto dell’autobotte che andrà a colmare un vuoto non indifferente sul fronte dell’emergenza idrica a Butera.