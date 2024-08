Attacco a base Usa in Iraq, soldati feriti

(Adnkronos) –

Soldati americani feriti nell'attacco alla base degli Stati Uniti di Al Asad, nell'Iraq occidentale. Il Washington Post cita fonti della Difesa affermando che "diversi" militari sono rimasti feriti in un sospetto attacco effettuato con razzi. La base aerea di Al Asad è stata ripetutamente oggetto di attacchi da parte di milizie filo-iraniane negli ultimi mesi. "Possiamo confermare che c'è stato un sospetto attacco con razzi contro la base aerea di Al-Asad", rende noto una fonte della Difesa come riferisce la Cnn. L'attacco arriva in un contesto di altissima tensione in Medio Oriente, con la prospettiva di una rappresaglia dell'Iran nei confronti di Israele dopo l'uccisione del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta la scorsa settimana a Teheran. Israele non ha rilasciato commenti ufficiali sull'uccisione di Haniyeh. Il quadro è completato dalle minacce di Hezbollah, in Libano, indirizzate contro Israele dopo l'uccisione di uno dei propri comandanti a Beirut poche ore prima dell'azione che ha provocato la morte di Haniyeh. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)